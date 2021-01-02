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Haber Giriş: 02.01.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var

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Bakan Koca: Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" açıklamasında bulundu.

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