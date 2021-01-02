Bakan Koca: Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. YATACAK YERİMİZ DE, VERECEK CEVABIMIZ DA VAR. Milletimizin hizmetindeyiz. pic.twitter.com/9QZADPjwPj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2021