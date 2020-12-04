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Haber Giriş: 04.12.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

Bakan Koca verileri paylaşarak uyardı: Risk devam ediyor

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Bakan Koca verileri paylaşarak uyardı: Risk devam ediyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirterek bu illerdeki koronavirüs vaka artış oranlarını paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da riskin devam ettiğini ifade etti.

Koca'nın bu illere ilişkin paylaştığı son bir haftalık koronavirüs vaka ve yoğun bakım doluluk oranları şu şekilde:

- Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77

- Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74,

- Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66

- Malatya'da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61.

Bakan Koca paylaşımının devamında mücadeleye aralıksız devam vurgusu yaparken, "Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım." ifadelerini kullandı.

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