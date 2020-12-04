Bakan Koca verileri paylaşarak uyardı: Risk devam ediyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da riskin devam ettiğini ifade etti.

Koca'nın bu illere ilişkin paylaştığı son bir haftalık koronavirüs vaka ve yoğun bakım doluluk oranları şu şekilde:

- Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77

- Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74,

- Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66

- Malatya'da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61.

Bakan Koca paylaşımının devamında mücadeleye aralıksız devam vurgusu yaparken, "Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım." ifadelerini kullandı.