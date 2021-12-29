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Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı

#Fahrettin Koca#TURKOVAC#Aşı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını TURKOVAC aşısı ile yaptı. Aşının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yarından itibaren şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının yapılacağını duyurdu.

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TURKOVAC hatırlatma dozunu olan Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Özellikle bugün önemli bir gün. Acil kullanım onayını sayın Cumhurbaşkanımızla müjdesini vermiştik .Yerli aşımızı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz.

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TURKOVAC son 50 yıldan sonra müjdeden başlayıp üretim safhasına gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 24 yıl önce BSC, yani verem aşısı üretilmişti.

Ben 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının tarihi önemde olduğunu belirtmek istiyorum.

Bunu bekleyen birçok vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Özellikle hatırlatma dozlarını TURKOVAC'la yaptırmalarını tavsiye ediyorum.

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Hıfzı Sıhha'nın yeniden dirilmesinin ilk adımı TURKOVAC. Bu milletimizin başarısı. Randevu yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerimizde aşı olabilir.

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Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı

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