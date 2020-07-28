Bakan Koca ve Bakan Soylu'dan kritik 'koronavirüs' görüşmesi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Soylu ile bugün bir araya geldiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik."