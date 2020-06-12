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DHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Bakan Koca: Vakitlice evimize dönelim

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Bakan Koca: Vakitlice evimize dönelim
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların koronavirüsten korunabilmeyi evlerine de borçlu olduğunu belirterek, "Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genç yaşlı, büyük küçük hepimiz, kimi sınırlamalar hariç artık ne zaman istersek dışarıdayız. Fakat kısıt kalktı, yaz geldi diye evimiz gözden düşmesin. Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz. Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" ifadesini kullandı.

Bakan Koca: Vakitlice evimize dönelim

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