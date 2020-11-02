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GeriGündem Bakan Koca uyardı: İzmir'de şu anki şartlar Covid- 19'un yayılmasına çok elverişli
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DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 20:22 | Son Güncelleme:

Bakan Koca uyardı: İzmir'de şu anki şartlar Covid- 19'un yayılmasına çok elverişli

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Bakan Koca uyardı: İzmir'de şu anki şartlar Covid- 19'un yayılmasına çok elverişli
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de şu anki şartlar Covıd- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim" dedi.

 

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de şu anki şartlar Covıd- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. Covıd- 19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim" ifadelerini kullandı.

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