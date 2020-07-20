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DHA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 21:37,Son Güncelleme:

Bakan Koca uyardı! 'Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin'

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Bakan Koca uyardı! 'Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon’da gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır’da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon’da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı

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