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Haber Giriş: 31.12.2020 - 21:30 | Son Güncelleme:

Bakan Koca 'Unutmayın!' dedi ve umutları yeşertti

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Bakan Koca 'Unutmayın!' dedi ve umutları yeşertti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Unutmayın! Her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılı verdi. Ancak O, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle "Sağlık Çalışanları Yılı" kabul edildi. Unutmayın! Her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır."

Sağlık Bakanlığı 31 Aralık korona tablosu ve vaka sayısını açıkladıSağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
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