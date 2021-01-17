Bakan Koca Türkiye’nin aşı planını paylaştı: Üç partide 10 milyon doz

Edinilen bilgiye göre, Bakan Koca, AK Parti yönetimiyle, aşı planlamasına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Koca, şunları söyledi: “Aşılarla ilgili sözleşmelerimiz tamam. Bu konuda hiç sıkıntı yok. 50 milyon doz aşımız gelecek. Daha sonra da yerli aşı devreye girecek. Herkese yetecek aşı var. İki hafta içinde Çin’den yeni bir parti gelecek. Üç parçada ve kısa süre içinde 10 milyon aşı gelmiş olacak. Kısa süre içinde Alman aşısı da devreye girecek. Aşılama sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız.”

TOPLAMDA 50 MİLYON DOZ

Yapılan değerlendirmelerde, daha önce gelen ve yapılmaya başlanan 3 milyon aşıyla birlikte toplam 10 milyon Çin aşısının kısa sürede devreye gireceği, hazırlıkların bitirilip aşıların yapılmaya başlamasının bir aylık sürede tamamlanacağı dile getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın, BioNTech’le ilk etapta gelecek 500 bin aşının dışında da bağlantılar yaptığı belirtildi. Ancak bakanlık, toplamda 50 milyon hedeflediği ithal aşılardan sonra, yerli aşıları devreye sokacak. Bundan sonra yapılması gereken tekrar aşılarda, yerli üretimin kullanılması planlanıyor.

KAREKOD UYGULAMASI

Toplantıda, kimlere öncelikli aşı yapılacağı konuşulurken, bazı üyeler, “Bu süreçte ‘bazı milletvekilleri aşı oldu’ diye haberler çıkıyor. Kamuoyunda yanlış bir algılama oluşabilir. Milletvekilleri de sırası gelince aşı olsun” önerisi getirdi. Erdoğan ise “Onlar da ülkeyi yönetiyor. Bir sıkıntı olmaz” dedi. Ancak, Sağlık Bakanı Koca ise aşılar ile ilgili karekod uygulaması olduğunu, her aşının isme tahsis edildiğini ve sırası gelenin aşı yaptırabileceğini söyledi.

‘VEKİLLER SIRASINI BEKLESİN’

Milletvekillerinden gelen talep üzerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek, milletvekilleri için aşı gönderilmesini istedi. Parti kurmayları ise, aşıların kısa sürede devreye girecek olması nedeniyle, liderler dışında herkesin sırasını beklemesinin daha doğru olacağını, ayrımcılık yapıldığı duygusu yaratılmaması gerektiğini belirttiler. Partide yapılan değerlendirmelerde, çok sayıda vekilin 65 yaş üstünde olması, meslek gruplarına dahil olması nedeniyle büyük oranda erken aşılanacağı yorumları da yapıldı.