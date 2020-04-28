Bakan Koca, Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Türkiye Cumhuriyeti'ni Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın temsil ettiği toplantıya; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan Sağlık Bakanlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü ve Türk Konseyi Genel Sekreteri de katıldı. Dönem başkanı olan Azerbaycan tarafından açılışı yapılan toplantıda, üye ülke temsilcileri sırayla söz aldı.

Sağlık Bakanı Koca, salgınlarla mücadelede ülkelerin kendi aldıkları önlemlerin yeterli olmadığını ve küresel düzeyde tedbirler alınarak iş birliği içinde bulunulması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirleri ilk uygulayan ülkelerden biri olduğunu ifade eden Bakan Koca, ülkede erken dönemden itibaren alınan önlemleri özetledi. Türkiye'nin iyi uygulama örneklerini 'pandemi planlaması', 'destekleyici stratejiler' ve 'araştırma ve geliştirme' olmak üzere üç ayrı başlık altında katılımcılarla paylaşan Bakan Koca, "Bugün Türkiye, şüpheli vakaların tüm temaslılarının test edilmesini ve sıkı takibini sağlayan geniş kapsamlı bir strateji takip etmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik. Bu, araştırma kuruluşlarımızda aşı çalışmaları için daha fazla araştırma yapılmasının yolunu açacaktır. Bakanlık olarak ayrıca Covid-19 araştırması üzerine yenilikçi projeler için bir veri tabanı oluşturduk" dedi.

Bakan Koca, başta bilim insanları arasında olmak üzere tüm alanlarda iş birliğine hazır olduklarını kaydederek, üye ülkelere dayanışma çağrısı yaptı. Bakan Koca, salgının ticari ve ekonomik etkilerini minimize etmek adına tedarik zinciri oluşturulmasını ve Sağlık İş Forumlarının her yıl bir üye ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesini önerdi. Koronavirüs gündemiyle ilgili Türkiye’de 'Sorun küresel, çözüm ulusal' sloganını benimsediklerini ifade eden Bakan Koca, bu sloganı 'Sorun küresel, çözüm dostlarımızla' şeklinde güncellemek istediğini açıkladı.