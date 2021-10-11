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Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

#Koronavirüs#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Sağlık
Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun" mesajını paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

 

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#Koronavirüs#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Sağlık