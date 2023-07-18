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Bakan Koca: Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ediyor

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#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı#Twitter
Bakan Koca: Trabzon Şehir Hastanesinin yapımı hızla devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 18:58

Sağlık Bakanı Koca, 275.000 metrekare inşaat alanı üzerine kurulan Trabzon Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesapından yaptığı paylaşımda, "Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ediyor. 275.000 metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane; 236'sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor" ifadelerine yer verdi.

 

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#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı#Twitter