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Bakan Koca toplam aktif vaka sayısını açıkladı

#Fahrettin Koca#Aktif Vaka Sayısı#Koronavirüs
Bakan Koca toplam aktif vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aktif vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

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Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259 dur. İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha 'ağır' ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" ifadelerini kaydetti.

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#Fahrettin Koca#Aktif Vaka Sayısı#Koronavirüs

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