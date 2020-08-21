MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca: Test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor
GeriGündem Bakan Koca: Test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca: Test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insanın bildiğini belirterek, "Fakat test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, koronavirüs testi pozitif çıkan temaslının fotoğrafını, "Sadece, sürüntü testinde çubuğun acısını genzinizde hissetmemek için bile kendinizi sakınsanız yeridir" notuyla paylaştı.

Koca, mesajında, "Dün 92 bin 301 yeni test yaptık. Sürecin başından bu yana yaptığımız toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 390. Genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insan biliyor. Dilinizi çıkarıp, 'a' demeniz gibi değil. Fakat test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca: Test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle