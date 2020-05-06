Bakan Koca tepki göstermişti... İstiklal Caddesi'nde yine aynı manzara...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı ilçelerde "Evde Kal" çağrılarına uyulduğu, bazı ilçelerde ise araç trafiği ile cadde ve sokaklardaki insan sayısında artış olduğu görüldü.

Avrupa Yakası'nda yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği noktalardan Tarihi Yarımada'daki meydanlar boş kaldı.

Eyüpsultan ve Beyazıt meydanları ile Sarayburnu sahili, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane Parkı sakinliğini korudu.

Eminönü'nde gıda satışı yapılan yerlerde alışveriş yapan vatandaşlara, polis ekipleri drone kullanarak sosyal mesafe uyarıları yaptı.

Eminönü'ndeki Kadıköy ve Üsküdar vapur iskelelerinde ise herhangi bir yoğunluk oluşmadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne sessizlik hakim olurken, meydanda belediye ekipleri çalışma yürütüyor, güvenlik güçleri de denetim yapıyor.

ANADOLU YAKASI'NDA SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nda yer yer akıcı trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı vatandaşların uyarıları dikkate almayarak, Suadiye ve Bostancı'da sahilde yürüyüşe çıktığı, bisiklete bindiği görüldü.

Boğa Heykeli'nin bulunduğu meydanın yanı sıra İskele Meydanı, minibüs yolu ve Bağdat Caddesi'ndeki araç trafiğinde ve insan yoğunluğunda artış gözlendi.

Sakinliğin hakim olduğu Üsküdar sahilinde de bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

BAKAN KOCA DÜNKÜ KALABALIĞA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluğa Twitter hesabından yazdığı "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." mesajla tepki göstermişti.