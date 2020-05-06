MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca tepki göstermişti... İstiklal Caddesi'nde yine aynı manzara...
GeriGündem Bakan Koca tepki göstermişti... İstiklal Caddesi'nde yine aynı manzara...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Bakan Koca tepki göstermişti... İstiklal Caddesi'nde yine aynı manzara...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı ilçelerde "Evde Kal" çağrılarına uyulduğu, bazı ilçelerde ise araç trafiği ile cadde ve sokaklardaki insan sayısında artış olduğu görüldü. İstiklal Caddesi normal günlere oranla sakinken caddeye çıkan vatandaşların maske taktıkları gözlendi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki dünkü yoğunlukla ilgili, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı ilçelerde "Evde Kal" çağrılarına uyulduğu, bazı ilçelerde ise araç trafiği ile cadde ve sokaklardaki insan sayısında artış olduğu görüldü.

Avrupa Yakası'nda yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği noktalardan Tarihi Yarımada'daki meydanlar boş kaldı.

Eyüpsultan ve Beyazıt meydanları ile Sarayburnu sahili, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane Parkı sakinliğini korudu.

Eminönü'nde gıda satışı yapılan yerlerde alışveriş yapan vatandaşlara, polis ekipleri drone kullanarak sosyal mesafe uyarıları yaptı.

Eminönü'ndeki Kadıköy ve Üsküdar vapur iskelelerinde ise herhangi bir yoğunluk oluşmadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne sessizlik hakim olurken, meydanda belediye ekipleri çalışma yürütüyor, güvenlik güçleri de denetim yapıyor.

ANADOLU YAKASI'NDA SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nda yer yer akıcı trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı vatandaşların uyarıları dikkate almayarak, Suadiye ve Bostancı'da sahilde yürüyüşe çıktığı, bisiklete bindiği görüldü.

Boğa Heykeli'nin bulunduğu meydanın yanı sıra İskele Meydanı, minibüs yolu ve Bağdat Caddesi'ndeki araç trafiğinde ve insan yoğunluğunda artış gözlendi.

Sakinliğin hakim olduğu Üsküdar sahilinde de bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

Bakan Koca tepki göstermişti... İstiklal Caddesinde yine aynı manzara...

BAKAN KOCA DÜNKÜ KALABALIĞA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluğa Twitter hesabından yazdığı "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." mesajla tepki göstermişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle