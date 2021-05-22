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Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 20:43 | Son Güncelleme:

Bakan Koca tek şart koştu, yerine getirilirse... 'Bu yaz sona erecek'

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Bakan Koca tek şart koştu, yerine getirilirse... 'Bu yaz sona erecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 270 milyon doz koronavirüs (Kovid-19) aşısı için anlaşma olduğunu belirterek, "Bu güce güvenin" dedi. Koca ayrıca sırası gelen vatandaşların aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisinin sona ereceğini ifade etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin. Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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