MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca: Tedbirlere uymak zorundayız
GeriGündem Bakan Koca: Tedbirlere uymak zorundayız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19.03.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Tedbirlere uymak zorundayız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca: Tedbirlere uymak zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il yöneticileri ile kordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Koca, toplantı sonrası sosyal paylaşım sitesinden "Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının artış gösterdiği illerde kordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettiklerini açıklayan Koca, "Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi