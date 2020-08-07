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DHA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Bakan Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

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Bakan Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için mesaj yayımladı. Bakan Koca, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.

Bakan Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

 

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