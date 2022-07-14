Bakan Koca talimat vermişti... Hastanelere 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı

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Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasadışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişi engellemek için uygulanan 'Kapı Güvenlik Sistemleri' yaygınlaşıyor.

Uygulama Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede devreye alındı.

Kapı Güvenlik Sistemleri uygulamasının ve güvenlik tedbirlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

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BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; “Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak” ifadelerini kullandı.