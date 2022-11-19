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Bakan Koca, Taksim'deki terör saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı

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#İstiklal Caddesi#Taksim#Bombalı Saldırı
Bakan Koca, Taksimdeki terör saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 16:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor."

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#İstiklal Caddesi#Taksim#Bombalı Saldırı

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