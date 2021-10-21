Bakan Koca: Sorumluluk sırası gençlerde

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Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Bakan Koca, özetle şunları kaydetti: “Artık vakalarımızın neredeyse yarısı 30 yaş altındaki vatandaşlarımız. Gençlerimiz hastalığı hastaneye yatmadan geçirseler de bulaştırabilecekleri büyüklerimiz halen hastanede tedavi edilmek zorunda kalabiliyor.

Salgının ilk dönemlerinde en çok kısıtlama 65 yaş üzeri büyüklerimize uygulanmış ve büyük bir fedakarlıkla kurallara uymuş ve sorumluluklarını yerine getirmişlerdi. Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir. Tam aşılı hale gelmelisiniz. Bu yıl dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. 65 yaş üzeri ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır.

OKULLAR KAPANMAYACAK

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Bilim Kurulu üyelerimiz, kendilerine ‘okullar açık kalacak mı?’ sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. Okulların kapanması söz konusu değil. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.”