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Haber Giriş: 13.06.2021 - 01:18 | Son Güncelleme:

Bakan Koca son gelişmeyi teşekkür ederek duyurdu: 'Normal hayata bir adım daha yaklaştık!'

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Bakan Koca son gelişmeyi teşekkür ederek duyurdu: 'Normal hayata bir adım daha yaklaştık!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde yapılan toplam Kovid-19 aşısı miktarını bildirerek normal hayata bir adım daha yaklaştığımız müjdesini verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun."

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