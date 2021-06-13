Bakan Koca son gelişmeyi teşekkür ederek duyurdu: 'Normal hayata bir adım daha yaklaştık!'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun."

12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

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