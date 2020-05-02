Bakan Koca: Son 24 saatte iyileşenler vaka sayısının 2.25 katı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte iyileşenlerin, yeni tanı konan hastaların 2.25 katı olduğunu, toplam iyileşen hasta sayısının da vaka sayısının yüzde 45’ine yakın olduğunu söyledi.

Bakan Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, dün 41 bin 431 test yapıldı, 2 bin 188 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 122 bin 392’ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1480’e gerilerken, entübe hasta sayısı da 818 oldu. Dün 4 bin 922 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 53 bin 808’e ulaştı.

DIŞARIDAKİ HAVA TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, “Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2.25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir” ifadesini kullandı.