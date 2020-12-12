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AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 22:04 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: '18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık'

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Bakan Koca: '18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık'
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TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir." dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

- 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik.

- Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir.

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