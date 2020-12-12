Bakan Koca: '18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık'

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

- 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik.

- Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir.