Bakan Koca: 'Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim'

Twitter'dan çağrı yapan Bakan Koca, ''Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak'' ifadelerini kullandı.

Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak. pic.twitter.com/fRtvybBAwM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020