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Haber Giriş: 22.11.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: 'Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim'

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Bakan Koca: 'Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak'' dedi.

Twitter'dan çağrı yapan Bakan Koca, ''Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak'' ifadelerini kullandı. 

Bakan Kocadan çağrı: En iyi tedbir evimizdir
Bakan Koca'dan çağrı: En iyi tedbir evimizdir
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