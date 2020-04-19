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İSTANBUL
Haber Giriş: 19.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bakan Koca şantiyelerde

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Bakan Koca şantiyelerde
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın havadan incelediği Sancaktepe’deki 1008 yataklı hastanenin inşaat çalışmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yerinde denetledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan ve işçilerle selamlaşan Koca, hastanenin örnek odasını da gezdi. Bakan Koca Sancaktepe’nin ardından Atatürk Havalimanı’ndaki yapımı süren hastane inşaatına ve Başakşehir Şehir Hastanesi’ni gezdi.

Bakan Koca şantiyelerde

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