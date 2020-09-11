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Bakan Koca: Salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.
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