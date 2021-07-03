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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.07.2021 - 01:03 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: 'Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!

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Bakan Koca: 'Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte yapılan aşı miktarını açıklayarak "Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın Twitter'daki paylaşımı şöyle:

"Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!"

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