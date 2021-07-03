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Bakan Koca: 'Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte yapılan aşı miktarını açıklayarak "Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadesini kullandı.
Bakan Koca'nın Twitter'daki paylaşımı şöyle:
"Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!"
Saat 24’e kadar 1 Milyon 171 Bin 305 doz aşı uygulandı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2021
Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!