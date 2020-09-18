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AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 00:06 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi

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Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim."

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