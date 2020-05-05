MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca: "Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin"
GeriGündem Bakan Koca: "Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 01:12,Son Güncelleme:

Bakan Koca: "Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca: "Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin"
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, 65 yaş ve üstündeki kişilere yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca: Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle