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DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 11:14,Son Güncelleme:

Bakan Koca paylaştı: Yaralı gittiği hastanede bile bayrağı elinde…

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir görüntü paylaşarak, ‘15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi’ dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı. Koca, '15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz' ifadesini kullandı. Görüntülerde elinde sedye üzerindeki yaralının emindeki bayrağı bırakmadığı görülüyor.

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