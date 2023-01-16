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Bakan Koca paylaştı: Maden kazasında yaralanan işçinin oğlu hastanede ana okuluna başladı

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#Fahrettin Koca#Bartın Maden Kazası#Erol Bulduk
Bakan Koca paylaştı: Maden kazasında yaralanan işçinin oğlu hastanede ana okuluna başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 02:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralandıktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında bulunan madenci Erol Bulduk'un 6 yaşındaki oğlu Beytullah'ın, babasının iyileşmesini beklediği hastanede ana okuluna başladığını duyurdu. Bakan Koca'nın umutlu bir haber için tam 90 gündür ailesiyle birlikte hastanede misafir olan küçük Beytullah'ın durumunu anlatan paylaşımı duygulandırdı.

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Bartın'da 3 ay önce meydana gelen maden kazası sonrası ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen madencilerin aileleri umutla yakınlarının taburcu olacağı günü bekliyor.

Yaralı madencilerden 39 yaşındaki Erol Bulduk'un 6 yaşındaki oğlu Beytullah, hastanenin en küçük misafiri olarak 90 gündür ailesiyle beraber hastanede yaşıyor. Beytullah babasının sağlığına kavuşmasını beklerken okula hastane sınıfında başladı.

Bakan Koca paylaştı: Maden kazasında yaralanan işçinin oğlu hastanede ana okuluna başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu konuya değinerek ”Bartın'daki maden kazasından sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan hastalarımızdan birinin 6 yaşındaki oğlu Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. 90 gündür hastanede olan Beytullah, tedavi gören çocuklarla sinema etkinliğine de katıldı” ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Koca#Bartın Maden Kazası#Erol Bulduk

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