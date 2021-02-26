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GeriGündem Bakan Koca normalleşme koşulunu açıklayarak paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
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Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:22 | Son Güncelleme:

Bakan Koca normalleşme koşulunu açıklayarak paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

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Bakan Koca normalleşme koşulunu açıklayarak paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Bakan Koca grafiklere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."

Bakan Koca normalleşme koşulunu açıklayarak paylaştı İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Bakan Koca normalleşme koşulunu açıklayarak paylaştı İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

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