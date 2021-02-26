Bakan Koca normalleşme koşulunu açıklayarak paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Bakan Koca grafiklere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."



