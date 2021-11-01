Bakan Koca paylaştı: Cumhuriyet’te 98 yıl beyaz önlükleriyle ilkler

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Bakan Koca videolu paylaşımında, "CUMHURİYET’TE 98 YIL BEYAZ ÖNLÜKLERİYLE İLKLER Bazı bakımlardan bizden çok ileriydiler. Onlara ilham veren şeyi anlamak için bile emek gerekir. Aşağıda çok azının adına yer verebildik. Bu ilklerden çok var. Daha çok olacak! Beyaz önlüklüler, izleyelim" ifadelerini kullandı.