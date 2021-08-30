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GeriGündem Bakan Koca paylaştı: "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?"
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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.08.2021 - 22:55 | Son Güncelleme:

Bakan Koca paylaştı: "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılı olduğu için kendisi Kovid-19'u hafif atlatan ancak aşısız eşinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasını bekleyen kişinin videosunu paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa" mesajıyla Adıyamanlı 81 yaşındaki bir kişinin videosuna yer verdi.

Adıyamanlı vatandaş videoda eşiyle beraber Kovid-19'a yakalandıklarını ancak kendisi üç kez aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını belirterek, "Fakat eşim aşı olmadı. Bu virüs geldi, hastalandı. Buraya getirdik, Allah'tan bekliyoruz ne yapalım. Hastalığı ne kadar sürer bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

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