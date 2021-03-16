Bakan Koca oranları verip uyardı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'İllerin 100.000 nüfusta vaka görünme oranı'nı açıkladı. Koca paylaşımında tedbir uyarısı yaparak, "Kontrollü normalleşmeye destek olalım" ifadelerini kullandı
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım. pic.twitter.com/ymqzrUlEfV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2021
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