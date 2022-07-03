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Bakan Koca: Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı

#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı#Ambulans
Bakan Koca: Öncelik ambulansın, hastanındır Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da bir ambulans içerisinden çekilen görüntüleri paylaşarak, “Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı” dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vakaya giden bir ambulans içerisinden çekilen görüntüleri paylaşarak şu notu düştü:

“Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara’daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı!”

 

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#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı#Ambulans

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