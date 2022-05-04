Bakan Koca, nöbetçi olarak çalışan tüm sağlık personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

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Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, şunları yazdı:

NÖBETÇİ HEKİM VE DİŞ HEKİMİ 7.777 arkadaşım. Bayram tatilinde görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ EBE, HEMŞİRE, ACİL TIP TEKNİSYENİ, SAĞLIK MEMURU 34.012 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ TEKNİSYEN, TEKNİKER 4.952 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ GÜVENLİK, VERİ GİRİŞ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE SÜRÜCÜ 17.936 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

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NÖBETÇİ İDARİ PERSONEL, MEMUR 1.469 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.