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HaberlerGündem HaberleriBakan Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı
GeriGündem Bakan Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 23:28,Son Güncelleme:

Bakan Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarına hitaben seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı. 

Koca, Twitter adresinden, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarıyla Bakan Koca'ya hitaben seslendirdiği video klibi yayınladı. 

Şarkının, "Yeniden sarılırız zamanı gelince/Isınır yer gök bizi görünce" dizelerini aktaran Bakan Koca, "Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak’a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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