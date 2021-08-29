Bakan Koca müjdeyi verdi: Kırmızı il azaldı

İllerin 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritayı yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop, Kars. 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz. Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli” dedi. Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı haritaya göre geçen hafta 71 olan kırmızı il sayısı bu hafta 68’e geriledi.

RİZE’DE ALARM

Açıklanan haritaya göre en çok vaka Rize’de görüldü. Buna göre Rize’de her 100 bin kişide 538.1 vaka görülüyor. Toplam vaka sayısı da bin 853. Bakan Koca da bu duruma dikkat çekerek, “Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize” açıklamasında bulundu.

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