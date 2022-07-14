Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle

#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanlığı#Sağlıkta Şiddet
Bakan Koca: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarına değinerek, provokasyon uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı ’ama’ sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada, sahte hesaplardan yapılan açıklamalara da sert tepki gösteren Bakan Koca, "Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap sahte. Emniyetimiz kendisini takibe aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu ’az’ buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanlığı#Sağlıkta Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Fenerbahçeden Mesut Özil açıklaması Başakşehir Kır Zincirlerini şarkısıyla paylaştı...

Son Dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! Başakşehir 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla paylaştı...

#Fenerbahçe
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım? ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi'

#Altın
Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Fenerbahçeden Mesut Özil açıklaması Başakşehir Kır Zincirlerini şarkısıyla paylaştı...

Son Dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! Başakşehir 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla paylaştı...

#Fenerbahçe
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım? ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi'

#Altın
Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs