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Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü: Tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz

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#Bakan Koca#Gazze#Mısır
Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü: Tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 19:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye sağlık yardımı için Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Koca "İlaç ve tıbbi malzeme temini, sahra hastanelerimiz ve uzman ekiplerimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz" dedi.

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Gazze’ye sağlık yardımı için Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X'ten Türkçe, İngilizce ve Arapça açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‎"Gazze’de dün gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla gerçekleştirdiğim görüşmeler çerçevesinde Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile de bir telefon görüşmesi yaptım. Gemi Hastane gönderilmesi, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu, diğer görüşmelerimde olduğu gibi Mısırlı mevkidaşıma da ilettim. Kendilerinin de bu konuda gerekli tüm hazırlıkları Refah Sınır Kapısı'nda yaptıklarını, ancak problemin sınırın diğer tarafında olduğunu; işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını, öncelikle travma ve yanığa bağlı ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyabileceklerini ve sahra hastanesi kurulmasının faydalı olacağını belirttiler."

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'TARİHİ GÖREVE HAZIRIZ'

‎"Türkiye olarak, bu doğrultuda, ilaç ve tıbbi malzeme temini, sahra hastanelerimiz ve uzman ekiplerimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz."

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#Bakan Koca#Gazze#Mısır

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