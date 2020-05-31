Bakan Koca: Maske takarsanız daha az sigara içersiniz

Sağlık Bakanı Koca, 'Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, yayımladığı mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla, ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun" dedi.

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