DHA
Son Güncelleme:
Bakan Koca: Maske takarsanız daha az sigara içersiniz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, 'Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, yayımladığı mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla, ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun" dedi.
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle