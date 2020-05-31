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DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

Bakan Koca: Maske takarsanız daha az sigara içersiniz

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Bakan Koca: Maske takarsanız daha az sigara içersiniz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 'Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, yayımladığı mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla, ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun" dedi.

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