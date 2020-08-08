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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

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Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekerek, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu. İlk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise,  maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.

 

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