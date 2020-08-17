Bakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün

Bakan Koca, Twitter hesabından maske takan çocuğun fotoğrafını, 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' notuyla paylaştı. Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.