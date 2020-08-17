MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün
GeriGündem Bakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

Bakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' paylaşımı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından maske takan çocuğun fotoğrafını, 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' notuyla paylaştı. Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle