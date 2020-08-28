MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözleriyle uyardı
GeriGündem Bakan Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözleriyle uyardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 22:12 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözleriyle uyardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözleriyle uyardı
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gördüğü tedavi sonucu koronavirüsü yenen Acil Tıp Teknisyeni (A.T.T.) Hamide Ç.'nin sözlerini paylaştı. Hamide Ç., "Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi." dedi.

 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü tedavi sonucu koronavirüsü yenen sağlık çalışanı Hamide Ç.'nin sözlerini paylaştı. Koca ayrıca, "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz." dedi.

Acil Tıp Teknisyeni (A.T.T.) Hamide Ç. ise yaptığı açıklamada, "Bir sağlık çalışanı olarak ben de Covid-19'a yakalandım. Bu süreçte hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerden birisi. Bedenin her gün farklı bir yerinde hissettiğin ağrılar halsizlik ve yorgunluk hissi ile devamında yaşanan solunum sıkıntısı devamının ne olduğunu bilmemek kaygısı ve çaresiz şekilde bekleme elinden bir şey gelmemesi." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi: 28 Ağustos korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle