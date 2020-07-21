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DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:02,Son Güncelleme:

Bakan Koca: Koronavirüs sosyal sınıf ayrımı yapmıyor

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Bakan Koca: Koronavirüs sosyal sınıf ayrımı yapmıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kovid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım' mesajını paylaşarak vatandaşları, salgının sosyal sınıf ayrımı yapmadığı yönünde uyardı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Kovid-19’la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim. Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor" dedi.

Bakan Koca: Koronavirüs sosyal sınıf ayrımı yapmıyor

 

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