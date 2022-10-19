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Bakan Koca: Kanser taraması randevu sistemini aile hekimlerinin kullanımına açtık

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#Fahrettin Koca#Kanser#Aile Hekimi
Bakan Koca: Kanser taraması randevu sistemini aile hekimlerinin kullanımına açtık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 18:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık" dedi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla sayıda vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirilen kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık. Bu uygulama ile aile hekimleri, sorumlu oldukları kişileri arayıp, kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek. Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Koca#Kanser#Aile Hekimi

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