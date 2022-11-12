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Bakan Koca: Kamuya dönme talebinde bulunan 6 bin hekimin ataması yapıldı

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#Fahrettin Koca#Bakan Koca#Hekim
Bakan Koca: Kamuya dönme talebinde bulunan 6 bin hekimin ataması yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 14:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Beyaz Reform' ile birlikte 7 bin hekimin kamuya dönme talebinde bulunduğunu, bunların 6 bine yakınının atamasının yapıldığını belirtti.

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Bakan Koca, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için hayata geçirilen 'Beyaz Reform' projesinin önemli sonuçları olduğunu belirterek, "7 binin üzerinde kamuya dönme talebi oldu. Bunların 6 bine yakınının ataması yapıldı. Bugüne kadar 'Artık asistanlık yapılamaz. Hekimlik yapılamaz. Branşlaşma olmaz. Riskli branşlar tercih edilmez' deniyordu. Bunu hekimler de söylüyordu. 'Yarın müdahalemizi yapacak beyin cerrahı, göğüs cerrahı bulunamayacak' diyorlardı. Şimdi artık bunlar söylenmeyecek. 'Beyaz Reform' sonrası hasta şikayetlerinin iletildiği Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne başvurular ve 'Beyaz Kod' (sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgili uyarı veren sistemin adı) sayısı yarı yarıya düştü. Bu da özellikle sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun ciddi şekilde arttığını gösteren en önemli sonuç" açıklamasında bulundu.

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#Fahrettin Koca#Bakan Koca#Hekim

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