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DHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 21:34 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı

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Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi" ifadelerini kullandı.

 

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